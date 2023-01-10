В Польше пройдет Большой Оркестр Праздничной Помощи: что следует знать о всенародной акции

Рождество и Новый год прошли, а это значит, что приближаются зимние каникулы, сессии в университете, а также одна из самых ожидаемых благотворительных акций в Польше – Большой Оркестр Праздничной Благотворительности.

В этом году Большой Оркестр Праздничной Благотворительности уже в тридцать первый раз будет играть в Польше. Вместе с тем, пожалуй, не все ныне живущие в соседней стране украинцы слышали о Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Так что рассказываем, что это такое и почему 29 января вся Польша наденет "красные сердечки".

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Что известно о WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – это авторитетный польский фонд, им координируется благотворительное общественное движение – одно из самых массовых в стране. Эта организация проводит ежегодные фандрайзинговые акции. Это и активный уличный сбор средств, и получение благотворительных взносов из интернета, СМС и банковских переводов, и благотворительные концерты. Собранные средства направляются на закупку медицинского оборудования для больниц и поддержку национальных медицинских и медико-социальных программ.

По всей Польше волонтеры будут собирать средства для Фонда / Фото инстаграм TransferGo Ukraine

Самое главное, что следует знать о WOŚP