В Польше пройдет Большой Оркестр Праздничной Помощи: что следует знать о всенародной акции
10 января 2023, 17:59Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Рождество и Новый год прошли, а это значит, что приближаются зимние каникулы, сессии в университете, а также одна из самых ожидаемых благотворительных акций в Польше – Большой Оркестр Праздничной Благотворительности.
В этом году Большой Оркестр Праздничной Благотворительности уже в тридцать первый раз будет играть в Польше. Вместе с тем, пожалуй, не все ныне живущие в соседней стране украинцы слышали о Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Так что рассказываем, что это такое и почему 29 января вся Польша наденет "красные сердечки".
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Что известно о WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – это авторитетный польский фонд, им координируется благотворительное общественное движение – одно из самых массовых в стране. Эта организация проводит ежегодные фандрайзинговые акции. Это и активный уличный сбор средств, и получение благотворительных взносов из интернета, СМС и банковских переводов, и благотворительные концерты. Собранные средства направляются на закупку медицинского оборудования для больниц и поддержку национальных медицинских и медико-социальных программ.
Самое главное, что следует знать о WOŚP
- Большой Оркестр Праздничной Помощи – ежегодная благотворительная акция, проводимая уже 31 год подряд. Инициатива основана польским общественным деятелем, шоуменом, рокером Ежи Овсяком. Для поляков это благотворительное мероприятие уже превратилось в ежегодную традицию.
- Ежегодно в январе по всей Польше и за ее пределами проходят концерты и другие мероприятия. Цель – собрать средства на приобретение оборудования в больницы.
- В 2023 году Фонд планирует закупить сверхсовременное оборудование для борьбы с сепсисом.
- Самые популярные мероприятия – так называемые Финалы Оркестра. В рамках этого общенародного события проводят концерты, другие развлекательные акции и "квест" – уличный фандрайзинг, в котором участвуют до 400 тысяч волонтеров и миллионы благотворителей по всей Польше.
- Средства собирают волонтеры на улицах городов. Их узнать можно будет по специальным ящикам. Каждый желающий сможет совершить пожертвование, а за это получить наклейку в виде красного сердечка – это символ акции.
- Лозунг WOSP в 2023 году – "Жить здорово в здоровом мире!".