Что следует знать тем, кто планирует зарубежные поездки в канун праздников
В канун Рождества и Нового года увеличивается количество путешественников. Пока одни люди пытаются побывать в Европе накануне праздников, другие возвращаются с заработков, чтобы встретить особое время года с семьей. Следовательно, Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины напомнило гражданам главную информацию, на которую следует обратить внимание при пересечении границы.
Наибольшая активность, как утверждают пограничный, наблюдается на границе с Польшей в пределах Львовской области. При этом большее количество человек въезжает в Украину, чем покидает ее границы.
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Подробнее об активности на границе
По словам пограничников, через участок ответственности Западного управления в Украину за период 17 – 19 декабря прибыли более 156 тысяч человек. Это на 56% больше, чем было с 10 по 12 декабря, когда на въезде границу пересекли 100 тысяч человек.
Госпогранслужба отметила, что готова обеспечить ритмический пропуск граждан, которые будут пересекать границу в праздничные и предпраздничные дни. В случае возможного увеличения транспортного движения будут усиленно работать дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и досмотру транспортных средств, чтобы не возникали большие очереди.
Самих путешественников при этом просят планировать путешествия раньше времени и помнить, что пограничники, среди прочего, проверяют документы, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Перед поездкой следует ознакомиться с такой информацией:
- правилами пересечения государственной границы Украины во время карантина;
- информацию о загруженности пунктов пропуска на официальном вебсайте Госпогранслужбы;
- особенностями въезда в разные страны во время пандемии и транзитов через их территорию;
- списком документов, необходимых для пересечения государственной границы гражданами Украины;
- перечнем документов, необходимых для пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства;
- порядком выезда за границу несовершеннолетних.
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