Не Лондоном единственным: какой город в Великой Британии лучше подходит для внутреннего туризма

Если говорить о путешествии по Великой Британии, то в большинстве случаев сначала на ум приходит Лондон. Однако опрос показал, что совсем другой английский город лучше подходит для внутреннего туризма.

Назван лучший город Великой Британии для семейного отдыха

Согласно результатам опроса портал Which?, Йорк признан лучшим крупным городом для внутреннего туризма в Великобритании.

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Чего только стоят его выложенные брусчаткой улочки, средневековые витражи, достопримечательности и множество магазинов и ресторанов. А еще сюда хорошо отправляться в гастротур. Участники опроса отметили вкусную еду и напитки в Йорке.



Йорк в Великой Британии / Фото unsplash

Как проходил опрос

Пользователям нужно было из 56 городов и поселков Великой Британии выбрать лучший населенный пункт для туризма. Основные критерии, на основе которых участники ставили оценку по пятибалльной шкале, были следующие:

еда и напитки;

проживание;

культурные достопримечательности;

магазины;

удобство передвижения;

отсутствие толпы;

соотношение цены и качества.

Какими получились результаты опроса

Так, 86% опрошенных дали Йорку самые высокие оценки за его культурные достопримечательности, еду и напитки. Белфаст занял второе место с 85%, за ним следуют Эдинбург, Ливерпуль и Ньюкасл. Лондон же очутился на седьмом месте рейтинга.

А вот города Абердин, Саутгемптон, Плимут, Ипсвич, Глостер и Борнмут набрали меньше всего голосов и оказались внизу рейтинга.

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