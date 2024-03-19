Без Берлина и Мюнхена: 5 городов Германии, которые можно посетить легко и бюджетно

Весна – идеальное время для путешествия по Германии. Страна лелеет свою многовековую историю и готова открывать путешественникам тайны. Поэтому самое время составить маршрут и отправляться в путешествие мечты.

Самыми популярными среди туристов в Германии являются Берлин и Мюнхен (к слову, его признали самым безопасным городом для женщин, путешествующих в одиночку). Однако страна имеет еще много must visit городов. Закордон 24 рассказывает о самых интересных.

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Какие города Германии стоит посетить

Нюрнберг

Камерный город в самом сердце Баварии имеет богатую историю и особую средневековую атмосферу. Одной из "визитных карточек" города является Нюрнбергская крепость. Также путешественникам стоит прогуляться по Рыночной площади (ей – более шести веков), посетить Храм святого Лаврентия и окунуться в детство в местном музее игрушек.



Нюрнберг приглашает почувствовать атмосферу Средневековья / Unsplash

Эрфурт

Студенческий городок в Тюрингии. Именно там расположен один из старейших университетов Германии.

Среди его выпускников – Мартин Лютер и Иоганн Гутенберг. Эрфурт – идеальная локация для сторонников эстетики Dark Academia. Можно взять кофе в одной из местных кофеен и отправиться гулять по готическим улочкам города. Обязательные остановки – на старинном Мосту торговцев и у Эрфуртского собора.



Готический Эрфурт очаровывает / Unsplash

Ротенбург-на-Таубери

Город, который телепортировался в Баварию из сказок. Именно там расположен домик, который вдохновил Уолта Диснея на мастерскую Джузеппе из "Пиноккио". Город романтиков и Рождества. По местным улочкам можно гулять вечно. Весь Старый город – как музей под открытым небом.



Сказочный Ротенбург-на-Таубери / Unsplash

Мейсен

"Фарфоровая столица" Саксонии. Именно здесь появилась первая в мире мануфактура по изготовлению твердого фарфора. Она пережила века и бурные эпохи и сохранила свой бренд до сих пор. Привезти из Германии какую-то безделушку из мейсенского фарфора – мечта многих ценителей прекрасного. Также Мейсен известен своим сказочным замком Зибенайхен и крепостью Альбрехтсбург.



Город замки и фарфора ждет в гости / Unsplash

Морицбург

Саксонский город Золушки. Его главной локацией является замок, в котором снимали легендарную чешско-немецкую сказку "Три орешка для Золушки".



Замок Золушки в Морицбурге / Unsplash

Кроме того, путешественникам рекомендуют и просто прогуляться по уютным улочкам Морицбурга, выпить кофе или вина в местных заведениях и (если повезет) посетить маленькую местную ярмарку.