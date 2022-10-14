Что нужно знать о социальной помощи: в Кракове проведут информационную встречу для беженцев

Идет восьмой месяц полномасштабной руссийско-украинской войны, и украинцы продолжают выезжать в Польшу в поисках спасения. Однако далеко не все беженцы знают о своих правах и возможностях за границей.

Именно поэтому в Польше пройдет информационная встреча для вынужденных переселенцев из Украины. Мероприятие, на котором подробно расскажут о социальной помощи в стране, запланировано в Кракове на сегодня, 14 октября.

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Инфовстреча на тему социальной помощи для беженцев в Польше

На какую помощь могут рассчитывать прибывшие в Польшу из-за войны в Украине украинцы, расскажет Лукаш Обрал – юрист Муниципального центра социальной помощи (MOPS) в Кракове. Вот примерный перечень обсуждаемых тем:

денежные и безналичные формы пособия;

поддержка для семей и приемных семей;

противодействие домашнему насилию;

социальная занятость;

профессиональная реабилитация для людей с инвалидностью

Участники также смогут задать вопросы, не относящиеся непосредственно к деятельности MOPS в Кракове (например, связанные с семейными выплатами, коммунальными помещениями, статусом безработного).

Организационные детали встречи