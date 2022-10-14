Что нужно знать о социальной помощи: в Кракове проведут информационную встречу для беженцев
Идет восьмой месяц полномасштабной руссийско-украинской войны, и украинцы продолжают выезжать в Польшу в поисках спасения. Однако далеко не все беженцы знают о своих правах и возможностях за границей.
Именно поэтому в Польше пройдет информационная встреча для вынужденных переселенцев из Украины. Мероприятие, на котором подробно расскажут о социальной помощи в стране, запланировано в Кракове на сегодня, 14 октября.
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Инфовстреча на тему социальной помощи для беженцев в Польше
На какую помощь могут рассчитывать прибывшие в Польшу из-за войны в Украине украинцы, расскажет Лукаш Обрал – юрист Муниципального центра социальной помощи (MOPS) в Кракове. Вот примерный перечень обсуждаемых тем:
- денежные и безналичные формы пособия;
- поддержка для семей и приемных семей;
- противодействие домашнему насилию;
- социальная занятость;
- профессиональная реабилитация для людей с инвалидностью
Участники также смогут задать вопросы, не относящиеся непосредственно к деятельности MOPS в Кракове (например, связанные с семейными выплатами, коммунальными помещениями, статусом безработного).
Организационные детали встречи
- Когда: 14 октября с 17:30 до 19:00;
- Где: Blue Hearts Embassy (ul. Kalwaryjska 69, 1 этаж);
- Цена: бесплатно
- Регистрация: anna.cioch@bis-krakow.pl.