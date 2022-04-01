Что нужно знать, если вы решили пересекать границу на собственной машине: полезная информация
1 апреля 2022 , 10:26Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Эвакуация на фоне войны в Украине продолжается, и многие украинцы едут не только в относительно безопасные западные области, но и направляются в страны Европы. Значительная часть беженцев, у которых есть автомобиль, пытаются уехать за границу своим ходом.
Сервис перевода средств TransferGo собрал на своей странице в Instagram важную информацию для тех, кто запланировал уехать из Украины на собственном автомобиле.
Эвакуация за пределы Украины машиной: что нужно знать
- Согласно данным НБУ, сейчас автомобили на украинских номерах могут пересекать границу с Молдовой, Польшей, Венгрией и Словакией даже без страхового полиса.
- После пересечения украинской границы в другой стране необходимо иметь страховую защиту.
- Из-за большого наплыва украинцев администрации Кракова, Познани и Люблина ввели бесплатную парковку, а также освобождение от части сборов для автомобилей граждан Украины.
- Чехия предлагает украинцам бесплатно возмещать ущерб незастрахованным авто в случае страхового случая. Эта процедура будет действовать в течение двух месяцев с момента пересечения украинско-чешской границы.
- В Германии страховые компании возмещают ущерб в случае ДТП, а действие такой страховки рассчитано до конца мая этого года.
- "Зеленую карту" сейчас можно оформить в режиме онлайн у украинских страховщиков. Скидка составляет 50%.
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