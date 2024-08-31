Проверь свои чемоданчики: что ни нельзя перевозить за границу

Упаковка чемоданов – один из важнейших этапов подготовки к путешествиям. Стоит помнить, что не все можно перевозить за границу. В частности, табу – некоторые продукты.

К списку ограничений стоит относиться серьезно. Потому что попытка перевезти запрещенные вещи может вызвать существенные неприятности или вообще привести к отмене путешествия. Что не стоит даже пробовать перевезти, рассказывает Закордон 24.

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Что нельзя перевозить за границу

Прежде всего в списке запрещенных вещей – некоторые продукты. Речь идет о свежем мясе, сале, колбасах, молочные продукты, рыбу (более 20 килограммов) и осетровую икру (более 125 граммов).



Паковать чемоданчик стоит со всей серьезностью / Unsplash

Также ограничения касаются лекарств. Нельзя перевозить: препараты с наркотическими или психотропными веществами (если они не предназначены для медицинского применения), а также сильные лекарственные препараты (если нет рецепта от врача).

Кроме того, запрещено перевозить:

оружие;

токсичные и ядовитые вещества;

редкие растения;

памятники культуры (если нет соответствующего разрешения);

аннулированные ценные бумаги.

Какие ограничения действуют в отношении алкоголя

В общем перевозить алкоголь – можно (конечно, если человек достиг 21 года). В то же время следует знать о ряде ограничений. Перевезти столько алкоголя, сколько душа пожелает, конечно, никто не позволит. По состоянию на 2024 год одному человеку разрешено перевозить:

литр крепкого алкогольного напитка;

2 литра напитка крепостью менее чем 22,3%;

до 16 литров пива.

Также можно перевезти две открытые пачки сигарет и до 10 сигар.