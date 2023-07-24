Новые правила для водителей в Польше: за что украинцы могут получить штраф

С 1 июля на дорогах Польши действуют обновленные правила дорожного движения. Они направлены на повышение безопасности людей, хранение грузов и транспортных средств.

Новые правила для водителей относятся не только к изменению общих положений дорожного движения, но и к повышению штрафов и новой системе накопления штрафных баллов. За что водителей в Польше могут оштрафовать и на сколько – дальше в материале!

Читайте также Почему украинцы в Польше теряют статус PESEL UKR: четыре ключевые причины

Новые правила для водителей в Польше с 1 июля

Повышение штрафов в Польше

Недавно в Польше произошло повышение минимальной заработной платы, а в связи с этим повысились штрафы за отсутствие страхования ответственности перед третьими лицами.

Теперь водители легковых автомобилей, опоздавшие с покупкой полиса, могут получить штраф в сумме от 1 440 до 7 200 злотых в зависимости от просроченности полиса. Водители грузовых автомобилей будут платить еще больше, а именно от 2160 до 10800 злотых.

Штрафы за отсутствие декларации

Также с 1 июля водители, которые опоздали с подачей декларации РСС-3, будут платить повышенные штрафы. РСС-3 – это декларация, посредством которой соответствующая служба может вычислить налог по гражданско-правовым соглашениям.

С июля штрафы за несвоевременную подачу декларации составят от 360 до 72 000 злотых.

Уменьшение срока действия штрафных баллов

Согласно законам Польши, у водителей, превысивших установленное законодательством количество штрафных баллов, изымают водительское удостоверение.

Следующее нововведение более позитивно для водителей. Раньше списание штрафных баллов происходило раз в 2 года, но теперь аннуляция штрафных баллов будет происходить ежегодно.

Запрет на обгон

Начиная с 1 июля на польских дорогах вводится новое правило об обгоне грузовыми автомобилями категорий N2 и N3 других автомобилей на автомагистрали.

Что изменилось для водителей в Польше с 1 июля / Фото UnSplash

Теперь водители автомобилей выше перечисленных категорий должны держаться правой полосы движения. Однако исключением является ситуация, когда грузовой автомобиль приближается к транспортному средству, которое движется со скоростью, что намного меньше установленного предела скорости для транспортных средств категории N2 и N3.

Отмена платы за проезд по автомагистрали

Также с июля состоится отмена оплаты за проезд по следующим автомагистрали А2 от Конина до Стрыкува и автомагистрали А4 от Вроцлава до Гливице.

В выходные дни будет отменена оплата за проезд по автомагистрали А1 Торунь – Гданьск. Отмечается, что в будние дни проезд по этой дороге стоит 29,90 злотого.

Страховой полис для безопасного путешествия

Страхование авто – обязательный элемент для въезда во многие страны мира на собственном авто. В частности, полис "Зеленая карта" необходим для выезда из Украины в страны Европы. Зеленая карта имеет определенный ряд преимуществ, в частности, защищает водителей от непредвиденных ситуаций и расходов во время поездки.