Потеря документов за границей: что делать и куда обращаться

Потерять паспорт за границей – самый плохой сценарий для каждого. Впрочем, такую ситуацию нельзя назвать редкой. Ежегодно более 20 000 украинцев обращаются в посольства и консульства за спецдокументом "Удостоверение личности на возвращение в Украину", который позволяет вернуться домой без паспорта.

24 канал рассказывает, что нужно сделать для того, чтобы восстановить утраченные документы за границей для того, чтобы въехать с ним домой, если вы не собираетесь оставаться в ЕС.

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Что делать при потере документов за границей

Напишите заявление в полицию

Прежде всего, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции для подачи заявления о потере или краже паспорта. В тексте заявления целесообразно перечислить все визы и отметки, проставленные в паспорте в стране вашего пребывания (если это возможно).

По результатам приема такого заявления вам должна быть выдана копия протокола или справка о временном отсутствии загранпаспорта.

Посетите посольство

Со справкой полученной в полиции следует обратиться в местное посольство Украины, где по общему правилу заполняется заявление-анкета для получения временного удостоверения лица на возвращение в Украину. На основании поданных документов и сведений после установления вашего лица и гражданства сотрудниками консульства будет оформлено временное удостоверение лица на возвращение в Украину.

"Удостоверение личности на возвращение в Украину" дает право только на возвращение в Украину. Приобрести с этим актом авиабилеты и пересечь границы других стран невозможно.

В дипломатическом учреждении Украины за границей потребуются следующие документы:

заявление-анкета (ее формирует представитель посольства или консульского учреждения);

документ (справка, протокол), выданный компетентным органом иностранного государства (например, полиция);

цветное фото размером 10х5 сантиметров, чтобы его отсканировали;

квитанция о том, что вы уплатили консульский сбор или документ об освобождении от его оплаты.

Как правило, временное удостоверение вместо паспорта выдается в течение одного рабочего дня, но не более пяти дней.

Обратитесь в Миграционную службу

По возвращении домой обратитесь в Миграционную службу, чтобы сообщить о потере документа и оформить себе новый. Для этого необходим внутренний паспорт гражданина Украины и квитанция об оплате услуги.

Срочный документ оформляется 7 рабочих дней, а несрочный – 20.

Нужно всегда быть готовым к "форс-мажорам":

сохраните себе полезные контакты украинского посольства или консульства Украины в той стране, которую собираетесь посетить (все контакты доступны на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины).

нелишне будет сделать ксерокопии своих основных документов и хранить их отдельно от оригиналов; паспорта, заграничный и внутренний, храните отдельно друг от друга.

и, конечно, не следует оставлять свои вещи и документы без присмотра, не давать их под залог и не передавать третьим лицам.

Обратите внимание: поскольку одновременное оформление паспортных документов стало довольно популярной услугой среди украинцев, с 15 мая кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители/законные представители смогут одновременно оформлять паспорта для выезда за границу также детям до 14 лет.