Как вести себя, если вас пригласили в гости в Чехии: правила хорошего тона

Этикет – это нечто большее, чем просто набор правил. Часто люди ожидают от нас вежливого и корректного отношения. И в каждой стране эти понятия несколько отличаются.

А как насчет Чехии? Сегодня мы расскажем, что делать и чего следует ожидать, если вас пригласили в гости чешские друзья. А главное – чего делать не следует. Вооружайтесь правилами хорошего тона.

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Как вести себя в гостях: правила хорошего тона в Чехии

Начнем с самого приглашения. Если даже приглашение в гости не охото принимать, то от него все равно нельзя отказываться. Максимум – отложить дату.

Наступила та самая дата, и вы собираетесь навестить своих чешских друзей. Прежде всего следует помнить, что в Чехии не принято приходить в гости с пустыми руками. С собой можно прихватить, например букет цветов для хозяйки и бутылку вина для хозяина. Цветы дарите без бумажной обертки, а вот вино – наоборот, завернутое. Они, в свою очередь, должны сразу открыть принесенное вино и поставить на стол.

В гости лучше приходить с десятиминутным опозданием (ни в коем случае не раньше назначенного времени). С собой не стоит брать детей, кроме случаев, когда это заранее оговорено.

Первой встречает гостей хозяйка. Она, протягивая руку, здоровается с подругой / женой гостя, затем она здоровается с гостем-мужчиной, и в конце здороваются мужчины. Мужчина дарит цветы хозяйки, а гостья-женщина – вино хозяину.

Гостей в Чехии первой встречает хозяйка / Фото pexels

Этикетом предусмотрено, что гости дома не разуваются – мол, мужчина в костюме и носках или женщина в коктейльном платье и босиком будут выглядеть комично. Хозяева же, чтобы не смущать гостей, тоже должны быть обуты. Однако в реальной жизни чехи чаще всего разуваются. Обувь оставляют на коврике перед дверью или заносят внутрь.

Первой за стол садится хозяйка, затем приглашают гостю-женщину, после нее – гостя-мужчину, а в последнюю очередь садится сам хозяин.

Не начинайте есть, пока у всех на тарелке не будет еды. Не забудьте пожелать приятного аппетита. Кроме этого, дурным тоном считается, если оставить на тарелке недоеденную еду.

Ни при каких обстоятельствах не критикуйте Чехию и не вступайте в политические споры.