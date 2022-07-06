Что делать, если потеряли банковскую карту за границей: 3 обязательных шага
6 июля 2022 , 19:19Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
В современном мире не обойтись без платежной карты. А многие активно пользуются и не одной. Однако и теряются они довольно часто. Как быть, если вы "посеяли" карточку за границей, – читайте дальше.
Самое главное – не поддаваться панике. А следующий алгоритм действий довольно прост и не предполагает особых хлопот. Если не считать того, что придется делать новую карточку.
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Что делать, если потеряли банковскую карту за границей
- Отправьте деньги на свой другой счет. Воспользуйтесь интернет-банкингом или приложением своего банка – выберите "Перевод между своими счетами". Или откройте в мобильном приложении вашего банка цифровую карту и сделайте перевод на нее.
- Обязательно заблокируйте потерянную карту. Быстрее всего это можно сделать опять же в мобильном приложении вашего банка или в чат-боте.
- Позаботьтесь о платежной безопасности. Установите sms-уведомление об активности на вашей карте и установите лимит. Так мошеннику не удастся снять всю сумму сразу, а у вас появится время вовремя заблокировать карту.
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