Как обезопасить себя в гостиничном номере: стюардесса дала очень простой, но гениальный совет

Безопасность в гостиничном номере – приоритет для всех. Стюардесса в тиктоке поделилась лайфхаком, как максимально обезопасить себя.

Стюардесса рассказала, что делать, чтобы в номер не зашел никто посторонний. Для этого девушка рекомендует воспользоваться обычными вешалками.

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На видео стюардесса сняла лайфхак, который могу помочь уберечь свое пространство от нежелательных гостей. Для этого нужно связать две вешалки между дверным замком и дверной ручкой. Проведя эксперимент, стюардесса продемонстрировала, что дверь невозможно открыть.

Кроме того, стюардесса рекомендует не пользоваться табличкой "не беспокоить". Кроме того, стоит заклеить глазок или хотя бы прикрыть его салфеткой.

Как отреагировали люди

Люди очень тепло встретили советы от стюардессы. Видео набрало более 20 тысяч лайков. Некоторые поблагодарили и заявил, что вскоре должен ночевать в отеле, поэтому непременно воспользуется советом. Были и те, кто заявили, что уже сами додумались до этого.

Ранее полезный совет дал бортпроводник

Бортпроводник поделился лайфхаком, который поможет сэкономить деньги в отелях. Для этого людям рекомендуют: как только они заселились, нужно немедленно проверить содержимое минихолодильника. Лучше всего будет даже сфотографировать его. Это поможет сэкономить нервы и деньги при выселении, потому что вам ничего не смогут "вписать".