Временная защита только до 2025: что будет с беженцами в Чехии по истечении этого срока

Европейский Союз объявил о том, что к 2025 году временная защита, предоставленная украинским гражданам в его государствах-членах, будет прекращена. Это решение побуждает многие страны к тщательному изучению возможных направлений действий по обращению с украинскими гражданами в будущем.

В частности, Чехия готовится к возможному сценарию, когда некоторые украинцы могут пожелать остаться в стране даже по истечении срока временной защиты. Власть рассматривает возможность предоставления этим лицам такой возможности. Об этом рассказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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Что будет с украинцами в Чехии после 2025 года?

Так, в Чехии призывают найти общее европейское решение относительно условий для украинцев.

Министр отметил, что нужно унифицированное решение, ведь если отдельные государства сейчас начнут придумывать собственные решения, то вполне логично, что украинцы, которые хотели бы остаться после окончания временной защиты в 2025 году, сравнивали бы и думали, в какой стране выгоднее.

По его словам, украинцев не будут просить уехать из страны после окончания защиты.

Я не могу представить ситуацию, когда однажды людям просто скажут: "Идите все домой". Очевидно, что многие люди из Украины заинтересованы в возвращении. Между сентябрем и октябрем количество людей из Украины на нашей территории уменьшилось примерно на 14 тысяч,

– обратил внимание Вит Ракушан.

Но опыт других миграционных кризисов свидетельствует, что определенная часть людей будет иметь в стране как-то обустроенное существование, перспективу для своих детей в школе, и не захотят еще раз менять среду для своего ребенка, будут чувствовать личную экономическую стабильность и т.д.

Ракушан подчеркнул, что таким людям нужно просто дать возможность, согласно хорошо продуманной схеме, остаться в Чехии. В то же время, в Чехии не пытаются побуждать как можно больше украинцев остаться в стране.

Глава МВД объясняет: в Чехии уважают позицию украинской стороны, чтобы украинцев не воспринимали как беженцев, потому что Украине нужно будет вернуть значительную часть населения, чтобы оправиться от войны и развивать страну.

В какой стране Европы самый низкий уровень безработицы?

По последним данным, Чехия является лидером среди европейских стран по уровню трудоустройства граждан. К такому выводу пришли в статистической организации Еврокомиссии.

Уровень безработицы статистически определяется следующим образом: рассчитывают процентный показатель количества безработных лиц к общей рабочей силе (т.е. ко всем трудоспособным лицам в стране в возрасте от 15 до 74 лет).

Статистика показала, что уровень безработицы в Чехии составляет 2,5%. Это равняется 131 тысяче человек. Такой показатель самый низкий среди всех стран ЕС. Следующим государством в рейтинге является Мальта – 2,7%, а далее следует Германия – 3%. Самый высокий показатель безработицы в Испании – 11,5%. В Греции этот уровень составляет 10,9%, а в Швеции и Эстонии – по 7,6%.

Средний уровень безработицы в странах Евросоюза составляет 5,9%. Это почти 13 миллионов человек.