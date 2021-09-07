Чрезвычайное положение в Польше: как его введение повлияло на жизнь приграничных территорий

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал указ о введении чрезвычайного положения в некоторых регионах Подляшья и Люблинского воеводства. Такое решение вызвано сложной ситуацией на польско-белорусской границе.

Недавно представители оппозиции пытались отменить документ, заявляя, что нет никаких оснований для введения чрезвычайного положения. Однако Сейм отказался отклонить указ президента – голосование за резолюцию не набрало достаточного количества голосов.

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Что известно о чрезвычайном положении в Польше

Согласно документу, который подписал Анджей Дуда, чрезвычайное положение введено на полосе шириной 3 километра на территориях Польши, что граничат с Беларусью. Таким образом оно охватывает 183 населенных пункта – 115 в Подляшском воеводстве и 68 в Люблинском. Чрезвычайное положение будет действовать в течение 30 дней.

Как сейчас живут люди на приграничных территориях

Режим чрезвычайного положения предусматривает, в частности, такие меры:

запрет на массовые собрания;

запрет видеосъемки и фотографирования отдельных участков или объектов;

ограничения на посещение некоторых территорий;

ограниченный доступ к публичной информации о деятельности в зоне чрезвычайного положения;

усиление охраны государственной границы и противодействия нелегальной миграции.

Кроме этого, жители приграничных территорий должны постоянно носить с собой документ, удостоверяющий их личность. Для людей старше 18 лет это могут быть водительские удостоверения или паспорта, а для школьников – ученические билеты.