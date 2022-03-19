В чешском зоопарке родился редкий носорог: малыша назвали Киев

В зоопарке Safari park – пополнение. Там появился на свет носорог редкого вида, находящегося на грани исчезновения.

Самка черного восточного носорога Ева в зоопарке Safari park, расположенном в чешском месте Двур-Кралове-над-Лабем, родила детеныша. Малыш назвали Киевом – в честь столицы Украины, которая так героически противостоит российским оккупантам.

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Маленький носорог появился на свет еще 4 марта, но представители зоопарка сообщили об этом только сейчас. При рождении Киев весил 33 килограмма, но с каждым днем ​​он набирает по килограмму. Сейчас носорог весит уже 50 килограммов. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Малыш родился практически через неделю после вторжения российских войск в Украину. Это имя – еще один способ выразить нашу поддержку украинским героям, – сказал директор зоопарка Пржемысл Рабас.

Что известно о черном носороге

Он достигает в длину более 3 метров, а в высоту – 160 сантиметра. Весят взрослые особи до 2 тонн. У этого вида носорогов обычно 2 рога, хотя бывают 3, а даже 5. Обитает черный носорог в Центральной, Восточной и Южной Африке. Еще в 1900 году этих животных в Африке было около 200 тысяч. Однако браконьерство существенно снизило их популяцию – до 14 тысяч. А по последним сведениям, всего чёрных носорогов сейчас в дикой природе осталось 4280 животных.

Фото новорожденного носорога в чешском зоопарке



Фото: Instagram Safari Park Dvůr Králové



Фото: Instagram Safari Park Dvůr Králové



Фото: Instagram Safari Park Dvůr Králové