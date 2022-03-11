В чешской столице изменили условия бесплатного проезда в общественном транспорте для украинцев

11 марта 2022 , 13:04
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Источник:

Praha.eu

Администрация Праги с 10 марта сменила условия бесплатного проезда в общественном транспорте для граждан Украины. Со вчерашнего дня нужно иметь с собой определенные документы.

Речь идет о бесплатной перевозке всеми видами транспорта внутри системы Pražskej Integrated Transport (PID) на территории Праги и Среднечешского края. Исключение составляют поезда, в которых действуют отдельные правила железнодорожных перевозчиков.

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Условия бесплатного проезда в общественном транспорте для граждан Украины

Для бесплатного проезда в общественном транспорте в чешской столице теперь нужно предъявить один из документов:

  • биометрический украинский паспорт с визой strpenie, выданной Министерством внутренних дел Чехии или полицией Чехии;
  • документ от пограничников с визовой наклейкой, прикрепленной к визе strpenie, изданный Министерством внутренних дел Чехии или полицией республики.

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Автор: Орися Біленька