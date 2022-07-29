Чешская полиция будет ездить на мощном Ferrari

Автопарк чешской полиции пополнился мощным спорткаром Ferrari 458 Italia. Машину правоохранители конфисковали у преступников.

На дорогах Чехии служебную Ferrari можно увидеть уже с 25 июля. Этот автомобиль будет использовать полиция, чтобы догонять горе-водителей, злоупотребляющих скоростным режимом на автомагистралях и шоссе.

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Как Ferrari 458 Italia попала в автопарк чешской полиции

Итальянский спорткар был конфискован у преступников. Правда, последние 10 лет автомобиль простоял в гараже, а пробег составляет всего 2 тысячи километров.

После столь длительного простоя техническое обслуживание Ferrari получилось не таким и дешевым – 130 тысяч крон. Стоимость дальнейшего сервиса в 2022 году составит еще около 25 тысяч крон. Кроме этого, переоборудование машины в служебный автомобиль обошлось в 340 тысяч крон. В эту цену входит перекраска, оснащение спецсигналами, радиотехникой и т.д. Однако это дешевле, чем стоит новая штатная полицейская модель Škoda Scala.

Спорткар будет служить для преследования угонщиков и других преступников на скоростных машинах, любителей погонять на автомагистралях и стритрейсеров, а также для презентационных целей.

Чешская полиция будет ездить на Ferrari 458 Italia