Принесет "несчастье": чемодан какого цвета нельзя брать в путешествие

Чаще всего мы выбираем чемодан по принципу: чтобы был эстетичным и вместил все необходимое. Однако эксперт по вопросам безопасности в путешествиях указал на важную деталь. Пренебрегать ею не стоит.

По словам эксперта Джонни Джета, чтобы путешествие прошло удачно, нужно отказаться от чемоданов черного цвета. Потому что они, хоть и не черные коты, но могут принести несчастье и испортить путешествие.

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Джет заметил, что дело здесь не в суевериях. Все – гораздо проще и понятнее: черный чемодан – самый распространенный в мире. Так что, его:

проще всего потерять;

труднее всего идентифицировать.

С таким успехом вы можете прилететь в новый город или даже новую страну и остаться без своего багажа. Одна из самых неприятных ситуаций в жизни путешественника или путешественницы.

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Кроме того, людям рекомендуют избегать слишком пестрых чемоданов. По словам экспертов по безопасности, такой чемодан среди тысяч других привлечет взгляд потенциальных воров. С точки зрения безопасности и человеческого фактора – черный чемоданчик был бы идеальным вариантом. Если бы не то, о чем мы писали ранее.

В общем путешественникам напоминают о правилах безопасности в аэропортах. Нужно быть внимательными и осторожными, чтобы от отпуска или даже поездки по делам остались приятные воспоминания, а не разочарование и слезы.