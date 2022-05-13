Чем занять детей во время летних каникул в Польше: в Варшаве идет набор в городской лагерь

13 мая 2022 , 13:13
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Источник:

телеграм-канал Новая Польша

Среди украинцев ежегодно все популярнее становятся детские летние лагеря в Польше. Такой отдых не только интересен, но и познавательный.

Так, в конце июня в Польше стартуют летние каникулы. В этот период не только польских детей, но и украинские привлекают к активностям.

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В Варшаве идет набор в летний лагерь

В рамках программы "Лето в городе" в Варшаве будет работать городской лагерь для школьников. Под наблюдением педагогов дети будут ходить на экскурсии и им организуют спортивные и творческие занятия.

Программа будет длиться на протяжении всех каникул: с 27 июня по 31 августа, а смены будут длиться неделю, поэтому детей можно записать сразу в несколько школ.

Все, что нужно знать об условиях

  • В этом году в городском лагере при варшавских школах дети смогут быть с понедельника по пятницу, с 7 – 8 часов утра и до 16 – 17 часов.
  • Один день пребывания в лагере обойдется в 50 злотых. В эту стоимость входит двухразовое питание.
  • Записать ребенка можно до 22 мая. Для этого необходимо иметь ее PESEL (идентификационный номер).
  • Количество мест ограничено, поэтому каждую заявку рассматривают индивидуально. Списки детей, которых примут в лагерь, будут обнародованы 24 мая.
  • Оплату следует внести до 8 июня и подать в школу квитанцию ​​для подтверждения.
Заметьте! Городские летние лагеря (в том числе тематические) организуют не только государственные школы, но и многие дома культуры, детские клубы и т.д.

Какие лагеря популярны среди украинцев в Польше

  • Языковой лагерь в Варшаве с изучением польского или английского.
  • Детский языковой лагерь в Балтике (Ястребина гора) в Польше (изучение английского или польского языка, оздоровительно-спортивная программа на берегу Балтийского моря и экскурсии).
  • Детский лагерь "Академия приключений" в Польше (активный отдых в горах Татры, изучение польского языка и экскурсии).
  • "Student Way" – молодежный лагерь в Польше (изучение польского языка, насыщенная программа в туристическом городке вблизи Кракова).

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Автор: Назарій Сорока