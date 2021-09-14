Чехия продолжит переводить часы на зимнее и летнее время

Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. Сейчас в обществе продолжаются дискуссии о необходимости этого перехода. К тому же многие страны его уже отменили. Правительство Чехии 13 сентября пересмотрело вопрос перехода страны на зимнее время.

Во время заседания правительство Чехии пришло к выводу, что отменять эту традицию не будут. Об этом сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова.

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Подробнее о переходе на зимнее время в Чехии

Мы будем применять единый регламент, принятый на европейском уровне. Ничего не меняется. Летнее время в Европе действует с 1979 года, за исключением России, Гренландии, Беларуси, Исландии и Норвежских островов,

– прокомментировала Яна Малачова.

Напоминаем, что на отмене перехода на зимнее и летнее время с 2019 настаивает Евросоюз. Но пока страны-члены ЕС не договорились, когда именно это произойдет.

Европейская комиссия провела опрос. За отмену перехода на зимнее и летнее время высказались 84% респондентов.

А согласно опросу, проведенному агентством STEM / MARK осенью 2018 года, 70% жителей согласились с отменой традиции перевода часов в Чехии. Летнее время хотели оставить навсегда 44% опрошенных, а зимнее – 24%.

Почему в ЕС хотят отменить переход на зимнее и летнее время

Первичная цель перехода на летнее время заключалась в уменьшении потребления энергии. Но исследования, проведенные в некоторых странах, показали, что эта экономия минимальна. Большинство опрошенных стран ЕС заявили, что переход на летнее время не сделал значительного влияния на сельское хозяйство, транспорт или туризм.

Кроме того, некоторые эксперты высказываются о вреде перевода часов на здоровье. Например, Хелена Илнерова, бывшая глава Академии наук Чешской Республики, занималась исследованием биоритмов. Она пришла к выводу, что переход на летнее время вызывает проблемы с умственными и физическими работоспособностями. По ее словам, из-за этой традиции некоторые люди жалуются на плохой сон, усталость или тошноту, и им требуется некоторое время, чтобы заново настроить внутренние часы.