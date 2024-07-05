Привет диверсантам: Чехия приняла категорическое решение относительно россиян в стране

Чешская Республика объявила, что больше не будет признавать небиометрические российские паспорта. Это запрещает гражданам России, которые имеют такие документы, легально находиться в пределах границ страны.

Чехия прекратила признавать российские небиометрические паспорта

Решение вступило в силу со среды, 3 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Х.

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Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать свою благонадежность. И в случае с россиянами паспорта с небиометрическими данными, с которым прибыли, в частности, убийцы из Врбетице, уже будет недостаточно,

– написал он.

Как отметила представительница отдела коммуникации МИД Чехии Марьяна Вернерова, небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать.

Поэтому, если гражданин России предъявляет в Чехии небиометрический паспорт, он находится в Чехии нелегально, и сейчас решается вопрос, что с ним делать.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году на складах боеприпасов в селе Врбетице были взрывы. Выяснилось, что это было частью операции ГРУ России, целью которой было подорвать возможности Украины по закупке оружия и боеприпасов, необходимых для обороны в войне на Донбассе.