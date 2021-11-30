Чехия начинает запись на ревакцинацию: кто сможет получить третью прививку

В понедельник, 29 ноября, Чехия открыла регистрацию на получение третьей дозы вакцины против коронавируса. Сделать дополнительную прививку через 5 месяцев после завершения курса вакцинации смогут люди в возрасте от 60 лет и те, у которых есть сопутствующие заболевания.

Об этом сообщил в твиттер премьер-министр Андрей Бабиш. Первоначально регистрацию планировали открыть 1 декабря.

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Детальнее о ревакцинации в Чехии

Количество людей, которые должны получить третью дозу, огромно, к этому нужно подготовиться,

– заметил Бабиш.

Политик добавил, что правительство планирует расширить список центров вакцинации. Также он напомнил, что во второй половине декабря в Чехию поступят вакцины для детей и родители смогут приводить несовершеннолетних на прививку даже в период рождественских каникул.

В стране планируют "смешивать" мРНК-вакцины. Так, те, кто получил первые две дозы препарата от Pfizer/BioNTech, смогут сделать третью прививку вакциной Moderna. Последний препарат, например, доставлен в центр вакцинации на Черном Мосте в Праге, начавшем работу 29 ноября.

, более 780 000 человек в Чехии уже получили бустерная дозу вакцины, которая, по мнению экспертов, значительно повышает защиту от COVID-19.