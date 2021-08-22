В Чехии проживает более 660 тысяч иностранцев: сколько среди них украинцев

В Чехии, согласно данным недавнего отчета МВД республики, проживает 668 239 иностранцев. Большинство из них имеет разрешение на временное проживание, и лишь около трети – на постоянное.

Больше всего иностранцев в Чехии из таких стран, как Украина, Словакия и Вьетнам. Украинцы являются крупнейшим национальным меньшинством республики, и, как отмечает посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, насчитывает около 180 тысяч человек.

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Неофициальные цифры

Следует отметить, что эти цифры касаются только легальных мигрантов. Так, в прошлом году количество задержанных во время нелегальной миграции В Чехии увеличилось на 25% – до 7 093 человек.

Большинство нелегалов – 6 645 – были задержаны в течение незаконного пребывания на территории республики, остальные – во время нелегальных попыток пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны.

В Министерстве внутренних дел по вопросам миграции и интеграции иностранцев отмечают, что на рост показателя сильно повлияли лица, которые нарушали правила, установленные МОН Чехии относительно ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Кроме этого, Чехия часто не является конечным пунктом назначения, а транзитной страной для нелегалов, которые стремятся попасть в Германию и другие государства Западной Европы.