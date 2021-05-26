В Чехии закарпатец устроил акцию протеста в защиту заробитчан: видео

Украинец Ярослав Чепа объявил бессрочную акцию протеста, которая имеет целью установить справедливость в отношении украинских трудовых мигрантов. Парень является председателем общественной организации, которая отстаивает права заробитчан.

На странице в фейсбук Cizinec není otrok юноша устраивает прямые трансляции и рассказывает о ходе событий. Первое видео с заявлением о забастовке появилось еще 20 мая.

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Почему закарпатец протестует

Согласно данным Ярослава Чепа, в гипермаркете "Globus" в чешском городе Карловы Вары украинцам не выплачивают зарплаты. В общем нашим соотечественникам предприятие задолжало более 170 000 крон (около 225 тысяч гривен).

На площади возле гипермаркета Ярослав припарковал фургон, где участники акции протеста могут даже заночевать. Здесь установили баннеры и плакаты с лозунгами, которые призывают к восстановлению справедливости.

По словам Ярослава, руководство гипермаркета никаких комментариев не дает, и ссылается на то, что его организация не является учреждением, перед которым они вынуждены отчитываться.

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