В Чехии введут обязательное тестирование на коронавирус для работников: с какой даты

Правительство Чехии согласовало введение обязательного тестирования на COVID-19 во всех компаниях для всех работников. Решение касается даже тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Обязательные тесты начнут делать с 17 января с интервалом 3 – 5 дней. В Чехии надеются, что такие меры помогут предотвратить сильное распространение штамма Омикрон.

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Подробнее об обязательном тестировании на коронавирус в чешских компаниях

По словам министра здравоохранения Властимила Валека, Омикрон распространяется в Европе слишком быстро. По мнению экспертов, этот штамм будет примерно через месяц доминировать в Чехии. Потому министр призвал жителей вакцинироваться. Третья прививка может защитить от тяжелого течения болезни, даже если Омикрон будет мутировать.

С 17 января все компании в Чехии будут обязаны проводить тестирование на коронавирус сотрудников, в том числе тех, кто вакцинирован третьей дозой. Тестирование на антигены будет проводиться каждые три или пять дней. Положительных тестов скорее всего будет много, считает Валек.

Кроме того, еще до Рождества правительство решило чаще делать ПЦР-тесты детям в школах. Пока школьников проверяют один раз в неделю, а со следующего года тестирование будут регулярно проводить по понедельникам и четвергам.

О COVID-19 в Чехии

С начала пандемии в Чехии зафиксировано более 219 тысяч случаев коронавируса.

Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, около 5 960 человек.

62% населения получили две дозы вакцины.

Всего в стране введено 15,3 миллиона доз вакцин.

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