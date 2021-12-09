В Чехии уменьшился уровень безработицы: что прогнозируют аналитики

В настоящее время уровень безработицы в Чехии снизился. Так, в ноябре этот показатель в стране составил 3,3% (для сравнения, в октябре было 3,4%). Однако прогнозы аналитиков не слишком оптимистичны.

О ситуации рассказала Яна Малачева, министр труда и социальных дел. Она добавила, что уровень безработицы в Чехии низкий, если сравнивать с другими странами Европы.

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Подробнее о безработице в Чехии

Безработица снова уменьшилась. В настоящее время показатель составляет 3,3%. Это на пол процента меньше, чем в прошлом году. Это один из лучших показателей среди стран Европейского Союза,

– отметила Яна Малачева.

К слову, в ноябре этого года отделение труда зарегистрировало 245 549 безработных, что примерно на 6 100 человек меньше, чем в предыдущем месяце, и почти на 29 000 меньше, чем год назад, когда безработица составила 3,8%. Чешские работодатели открыли почти 345 тысяч вакансий, а на одно рабочее место в стране сейчас претендуют в среднем 0,7 кандидата. В целом в этом году уровень безработицы в Чехии постепенно уменьшается с марта.

, что в начале 2021 года из-за пандемии коронавируса показатель безработицы в Чехии вырос до

Однако, аналитики предостерегают, что такая положительная динамика временная. Так, по мнению директора бюро труда Чешской Республики Виктора Наймона, безработица возрастет уже в ближайшие месяцы. На это повлияет сокращение сезонных работ, особенно в сельском хозяйстве. Тем не менее спрос на рабочие и технические профессии все еще будет стабильно высоким.

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