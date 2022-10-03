В Чехии собрали более миллиона долларов на модернизированный танк Т-72 Avenger для ВСУ

Чешские активисты собрали 1,3 миллиона долларов в месяц на покупку Т-72 Avenger. Ему дали имя Томаш.

Да, Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Вооруженных Сил Украины модернизированный T-72 AVANGER. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Активисты запустили инициативу по сбору средств для ВСУ под названием "Подарок Путину". К ней присоединились 11 тысяч человек. За месяц им удалось собрать более 1,3 миллионов долларов, на которые чехи купили не только танк, но и боеприпасы для него. Они также договорились о доставке танка в Украину.

Что нужно знать о Т-72 Avenger

Это чешская комплексная модернизация советского танка Т-72. Он усовершенствован устройствами, улучшающими боевые возможности и эффективность использования танка, а также повышающими безопасность экипажа.

Танк оснащен современными прицельными средствами, включая ночное видение. Это обеспечивает обнаружение объектов в темное время суток на дальности до 4 км.

Кроме того, Т-72 имеет современную радиостанцию и внутреннюю связь повышенной устойчивости к радиоэлектронным помехам. Также оборудован GPS-модулем для отображения навигационных данных и передачи своих координат.