В Чехии собрали более миллиона долларов на модернизированный танк Т-72 Avenger для ВСУ
Источник:Евгений Перебийнис
Весь цивилизованный мир поддерживает украинскую армию в противостоянии русским оккупантам. В частности, говорится и о вооруженной помощи.
Чешские активисты купили для ВСУ танк Т-72
Да, Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Вооруженных Сил Украины модернизированный T-72 AVANGER. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Главное В России "ратифицировали" аннексию территорий Украины, ядерная субмарина: основное за 222 день войны
Чешские активисты собрали 1,3 миллиона долларов в месяц на покупку Т-72 Avenger. Ему дали имя Томаш.
Активисты запустили инициативу по сбору средств для ВСУ под названием "Подарок Путину". К ней присоединились 11 тысяч человек. За месяц им удалось собрать более 1,3 миллионов долларов, на которые чехи купили не только танк, но и боеприпасы для него. Они также договорились о доставке танка в Украину.
Что нужно знать о Т-72 Avenger
Это чешская комплексная модернизация советского танка Т-72. Он усовершенствован устройствами, улучшающими боевые возможности и эффективность использования танка, а также повышающими безопасность экипажа.
Танк оснащен современными прицельными средствами, включая ночное видение. Это обеспечивает обнаружение объектов в темное время суток на дальности до 4 км.
Кроме того, Т-72 имеет современную радиостанцию и внутреннюю связь повышенной устойчивости к радиоэлектронным помехам. Также оборудован GPS-модулем для отображения навигационных данных и передачи своих координат.