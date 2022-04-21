В Чехии представили надувные ролики

Энтузиасты из чешского города Брно изобрели надувные ролики. Компактную модель Last Miles можно брать куда угодно и кататься где угодно.

Началось все с того, что трое чехов захотели больше двигаться во время пандемии коронавируса и вообще быстрее передвигаться по улицам родного города, а уже существующие электросамокаты или сигвеи оказались непрактичными. Тогда им в голову пришла идея о компактных роликах.

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Создатели проекта Last Miles / Фото denik

Как устроены ролики Last Miles

Ролики состоят из рамы с колесиками и специальных "бахил", которые одевать нужно поверх обуви. Внутри рамы, печатаемой на 3D-принтере, установлен компрессор на батарейке и переключатель – он запускает процесс закачки воздуха. Таким образом Last Miles надуваются точно по размеру обуви и надежно фиксируют ногу.

Инновационные ролики можно легко брать с собой куда угодно. Они занимают немного места в рюкзаке, а еще Last Miles совсем нетяжелые.

Создатели надувных роликов уже готовы приступить к серийному производству Last Miles. Для этого они запустили сбор средств на краудфандинговой платформе HitHit.

Пользоваться роликами Last Miles можно каждый день: смотрите видео

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