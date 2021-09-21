В Чехии предлагают повысить минимальную зарплату: сколько будут получать жители республики

Министр труда Чехии Яна Малачова предложила повысить уровень минимальной зарплаты в республике на 18%. Так, с 2022 года работники должны получать не менее 18 тысяч крон (около 22 150 гривен) без вычета налогов.

Сейчас минимальная зарплата в Чехии составляет 15 200 крон (около 18 700 гривен). Однако премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что окончательное решение о повышении минималки должно принять новое правительство, которое сформируется после выборов в октябре этого года.

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Что известно о минимальной зарплате в Чехии

Согласно данным Министерства труда и социальных дел, в Чехии трудоустроены более 5 миллионов человек, среди которых около 139 тысяч получают минимальную заработную плату.

Минимальный размер зарплаты устанавливается постановлением Кабинета министров, и профсоюзы поддерживают инициативу повышения этого показателя, однако работодатели выступают против. Они указывают на то, что малые и средние предприятия еще не успели оправиться от последствий пандемического кризиса, и не смогут так резко повысить работникам зарплаты.

Среди работодателей и профсоюзов настолько разные взгляды, что лучше отложить принятие решения о минимальной зарплате до момента, когда свою деятельность начнет новосформированное правительство. Спешить нет смысла. Андрей Бабиш Премьер-министр Чехии

Впрочем, по словам министра Малачовой, государство получит больше налоговых поступлений, и таким образом высшая зарплата поддержит пострадавшую от пандемии экономику страны. Поэтому повышение минималки, по мнению чиновницы, должно быть приоритетным шагом, который следует внести в повестку дня.

К слову, в случае увеличения минимальной зарплаты до 18 тысяч крон, расходы на каждого работника для работодателей возрастут до 44 957 крон в год. Всего предприниматели республики будут тратить дополнительно около 16 миллиардов крон в год, а государственный сектор – 1,3 миллиарда.