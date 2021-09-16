В Чехии полицейские будут снимать регистрационные знаки с авто тех, кто не платит штрафы

Чешский парламент в среду, 15 сентября, принял решение, которое позволяет правоохранителям отвозить транспортные средства на штрафные стоянки или снимать регистрационные знаки, если у водителя есть неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующая законодательная поправка будет передана на рассмотрение Сената.

Согласно поправке, государственные регистрационные знаки могут быть изъяты сотрудниками полиции или таможни. По мнению властей, это поможет решить не только проблему задолженности, но и мотивировать водителей меньше нарушать правила.

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Детали инициативы

Политики отмечают, что часто пытаются избежать ответственности за нарушение правил на чешских дорогах иностранцы, в частности водители дальнобойщики.

У нас есть случаи, когда иностранные водители грузовиков часто не платят штрафы и полагаются на то, что с ними ничего не случится,

– заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Поэтому вскоре полицейские и таможенники получат право требовать от водителя уплатить сумму штрафа наличными или банковской картой. Если водитель не оплатит задолженность на месте, они могут отвезти авто на ближайшую стоянку, снять номерной знак или поставить блокиратор колеса.