В Чехии открылся первый круглосуточный магазин, в котором нет персонала

Бренд Coop расширяет свою сеть магазинов в Чехии. Однако в этот раз открылся минимаркет в необычном для местных жителей формате.

Так, новый магазин Coop работает 24/7. Более того, ночью в минимаркете нет работников.

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Что известно о новом Coop

Первый подобный магазин открылся 16 марта текущего года в Страконице. Круглосуточный автономный магазин относительно небольшой – всего 80 квадратных метров, вмещающих около 2500 предметов.

Хотя и в дневные часы Coop ничем не отличается от традиционных маркеров, а вот ночью покупатели в торговом зале остаются сами. По окончании рабочего дня все работники отправляются домой, а рассчитываться в этот период суток можно на кассах самообслуживания.

Чтобы зайти в ночное время в магазин, каждому покупателю нужно зарегистрироваться в специальном приложении и подтвердить свою особу через сервис Bankovní identita. После этого будет присвоен персональный QR-код, по которому можно будет войти в маркет.

Второй автоматизированный супермаркет Coop в начале лета планируют открыть в другом городе – Часовне. Он будет в 3 раза больше. Анонсируют также и третий, но пока не известно ни даты ни места открытия.

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