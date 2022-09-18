В Чехии олень грациозно выпрыгнул прямо перед машиной: эпическое видео

На дороги, окруженные лесами, часто выбегают дикие животные. Чтобы не попасть в ДТП, водителям нужно быть очень внимательными, проезжая такие участки.

Так, вот и перед машиной чеха Томаша Дворжака внезапно выпрыгнул олень. Инцидент, попавший на видео, произошел в окрестностях города Ческа-Липа.

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На кадрах видно, что в какой-то момент, когда мужчина проезжал через лес, перед капотом его машины резко, но грациозно появился большой олень. Если бы не сиюминутная реакция водителя, все могло бы закончиться плачевно. А так – олень лишь легонько задел бампер, когда убегал. Ни водитель, ни животное не пострадали.

Это было мгновение. Благодарю рефлексы и исправность служебного автомобиля, в котором есть ассистент экстренного торможения. В тот момент я ехал со скоростью около 70 км/ч. С одной стороны, все знают, что риск столкновения с дикими животными сейчас велик, поскольку начался брачный сезон. Но с другой – к такому все равно нельзя подготовиться. Летающий олень – это еще тот сюрприз,

– рассказал Дворжак.