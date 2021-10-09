В Чехии начнут обследовать курильщиков: о программе для раннего выявления опухолей в легких

Программа раннего выявления рака легких начнет действовать в Чехии с января 2022 года. В ней примут участие врачи общей практики, амбулаторной пневмологии и отделения радиологии комплексных онкологических центров.

Врачи будут работать с курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет. По данным медиков, в группе риска может находиться до полумиллиона человек.

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Подробнее о скрининге для курильщиков в Чехии

Инициативу решили начать, потому что рак легких – самая частая причина смерти среди всех онкологических заболеваний в Чехии. Как известно, курение является распространенной привычкой среди жителей страны. К тому же у большинства пациентов диагноз обнаруживают поздно: пациенты часто обращаются к медикам на стадии, когда опухоль уже не может быть прооперирована.

По словам заместителя министра здравоохранения Чехии Мартины Козиар Вашаковой, только от 15% до 20% случаев рака легких обнаруживают на менее поздних стадиях.

В последние годы только пятая часть выявленных раковых заболеваний находится в первой или второй стадиях. Чаще всего заболевание обнаруживают уже на четвертой стадии. Если рак обнаружен вовремя, шансы на выздоровление увеличиваются. Мартина Козиар Вашакова Заместитель министра здравоохранения Чехии

Богумил Зейферт, глава Института общей медицины первого медицинского факультета Карлова университета, добавляет, что ключевую роль в будущей программе отведут врачам общей практики, которые ежедневно контактируют со своими пациентами. Медики сосредоточатся на возрасте пациентов и количестве сигарет, которые те скуривают в год.

Врачи свяжутся с нынешними или бывшими курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет, которые используют примерно одну пачку сигарет в день в течение 20 лет. Если пациент согласится принять участие в программе, то врач направит его на обследование в клинику. После этого будет проведен скрининг с использованием компьютерной томографии (КТ).

По словам специалистов, обследование несложное и позволяет выявить опухоль всего за несколько минут даже на ранней стадии.

Кроме обследования, курильщикам также будут предлагать лечение от табачной зависимости.

К слову, в Чехии ежегодно диагностируется околопациентов с опухолями в легких, что составляет около 8% от всех онкологических заболеваний. Ежегодно болеечеловек в стране умирают от этого вида рака.