Конкуренция при поступлении в вузы в Чехии значительная. Ежегодно количество желающих быть в будущем юристами растет. Это связано с тем, что владелец диплома от престижного университета имеет большие шансы найти хорошую работу. Чтобы работать по профессии (юрист, судья, прокурор, нотариус, судебный исполнитель) в Чехии нужно завершить пятилетнюю магистерскую программу.

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Государственные вузы в Чехии, имеющие юридический факультет

Все вышеперечисленные образовательные учреждения предоставляют возможность пятилетнего обучения и получения степени магистра (Mgr). Также наиболее упорные студенты могут продолжить обучение в докторантуре и получить степень PhD.

Карлов университет

Это один из самых престижных университетов в Праге. Юридический факультет был основан одновременно с образовательным учреждением еще в 1348 году.

Желающим получить профессию юриста в этом университете надо пройти тесты SCIO: на общие предпосылки к обучению (OSP) и основы социальных наук (ZSV). Эти тесты можно сдавать в течение года. Есть 6 попыток, чтобы получить лучший результат. Также можно получить бонусные баллы за знание иностранных языков (максимум 10 баллов за знание двух языков). Во внимание принимают сертификат уровня B2 с английского, французского, немецкого и испанского языков.

Западночешский университет в городе Пльзень

Университет основан в 1991 году, состоит из 7 факультетов. Поступающим надо сдать тесты на общие предпосылки к обучению (OSP) и основы социальных наук (ZSV). Результаты тестов делятся на блоки и оцениваются отдельно.

Университет Масарика

Высшее образовательное учреждение является вторым по количеству студентов в Чехии. Университет основан в 1919 году, расположен в городе Брно, историческом центре Моравии.

Что интересно студенты этого университета во время учебы проходят обязательную практику (например, в суде или адвокатской конторе). Они работают с реальными делами в рамках специальных практик, в результате чего получают очень хорошие знания. Именно поэтому образовательное учреждение пользуется такой большой популярностью среди абитуриентов.

Университет Масарика требует иной подготовки к поступлению. Тесты SCIO в заведении не принимаются. Зато университет имеет свой экзамен – TSP. Он состоит из 48 вопросов и 5 вариантов ответов. На сдачу абитуриентам дают 100 минут. Тест всегда на чешском языке, за исключением восьми задач на английском языке.

Университет Палацкого

Университет Палацкого расположен в городе Оломоуце. Он является вторым по возрасту высшим учебным заведением Чехии после Карлова университета.

Чтобы поступить на юридический факультет в этом случае необходимо традиционно сдать тесты на общие предпосылки к обучению (OSP) и основы социальных наук (ZSV). Результаты оцениваются отдельно по блокам.

Тест OSP делится на две части – аналитическая (50 минут и 33 задания) и вербальная (35 минут и 33 задания).