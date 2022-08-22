Цены на свет в Испании: в какой период суток выгоднее всего пользоваться электроприборами
Источник:La Vanguardia
В коммунальные расходы в Испании, как и везде, включено потребление электричества, газа, воды, вывоз и утилизация отходов, уход за территорией и прочее. Одним из самых затратных пунктов в платежках – плата за свет. Как сэкономить на использовании электроэнергией – рассказываем ниже.
В Испании, как и по всей Европе, на фоне экономического кризиса растут тарифы на потребление электроэнергии. А значит, не будет лишним отслеживать время, когда целесообразнее запустить стиральную машину, погладить одежду или включить духовку или посудомойку. Если стараться пользоваться электроприборами в самый дешевый период суток, можно неплохо сэкономить на счетах в конце месяца.
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Как сэкономить на использовании электроэнергии в Испании
Средний ориентир цены одного часа на оптовом рынке составит 287,05 евро за мегаватт-час. Но при этом в течение дня тариф отличается. Так, самый дорогой час будет с 07:00 до 08:00, когда цена в счете вырастет до 350,52 евро за мегаватт-час (МВтг). Вместе с тем, самый дешевый тариф действует между 16:00 и 17:00, когда мегаватт-час будет оплачиваться в размере 196,58 евро.
Стоимость потребления электроэнергии в течение суток
- с 00:00 до 01:00 – 303,83 евро за мегаватт-час;
- с 01:00 до 02:00 – 305,18 евро за мегаватт-час;
- с 02:00 до 03:00 – 321,17 евро за мегаватт-час;
- с 03:00 до 04:00 – 332,16 евро за мегаватт-час;
- с 04:00 до 05:00 – 340,93 евро за мегаватт-час;
- с 05:00 до 06:00 – 347,50 евро за мегаватт-час;
- с 06:00 до 07:00 – 345,86 евро за мегаватт-час;
- с 07:00 до 08:00 – 350,52 евро за мегаватт-час;
- с 08:00 до 09:00 – 330,54 евро за мегаватт-час;
- с 09:00 до 10:00 – 290,65 евро за мегаватт-час;
- с 10:00 до 11:00 – 251,83 евро за мегаватт-час;
- с 11:00 до 12:00 – 233,16 евро за мегаватт-час;
- с 12:00 до 13:00 – 233,87 евро за мегаватт-час;
- с 13:00 до 14:00 – 241,89 евро за мегаватт-час;
- с 14:00 до 15:00 – 230,42 евро за мегаватт-час;
- с 15:00 до 16:00 – 212,22 евро за мегаватт-час;
- с 16:00 до 17:00 – 196,58 евро за мегаватт-час;
- с 17:00 до 18:00 – 201,44 евро за мегаватт-час;
- с 18:00 до 19:00 – 236,35 евро за мегаватт-час;
- с 19:00 до 20:00 – 276,93 евро за мегаватт-час;
- с 20:00 до 21:00 – 299,06 евро за мегаватт-час;
- с 21:00 до 22:00 – 346,73 евро за мегаватт-час;
- с 22:00 до 23:00 – 342,42 евро за мегаватт-час;
- с 23:00 до 00:00 – 317,96 евро за мегаватт-час.