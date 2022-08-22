Цены на свет в Испании: в какой период суток выгоднее всего пользоваться электроприборами

В коммунальные расходы в Испании, как и везде, включено потребление электричества, газа, воды, вывоз и утилизация отходов, уход за территорией и прочее. Одним из самых затратных пунктов в платежках – плата за свет. Как сэкономить на использовании электроэнергией – рассказываем ниже.

В Испании, как и по всей Европе, на фоне экономического кризиса растут тарифы на потребление электроэнергии. А значит, не будет лишним отслеживать время, когда целесообразнее запустить стиральную машину, погладить одежду или включить духовку или посудомойку. Если стараться пользоваться электроприборами в самый дешевый период суток, можно неплохо сэкономить на счетах в конце месяца.

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Как сэкономить на использовании электроэнергии в Испании

Средний ориентир цены одного часа на оптовом рынке составит 287,05 евро за мегаватт-час. Но при этом в течение дня тариф отличается. Так, самый дорогой час будет с 07:00 до 08:00, когда цена в счете вырастет до 350,52 евро за мегаватт-час (МВтг). Вместе с тем, самый дешевый тариф действует между 16:00 и 17:00, когда мегаватт-час будет оплачиваться в размере 196,58 евро.

Стоимость потребления электроэнергии в течение суток