Цены на отели Европы растут с бешеной скоростью: иногда на 50%
Источник:Schengen Visa Info
После пандемии коронавируса туризм начал возрождаться на европейских курортах. Поэтому цены на гостиничные номера и апартаменты подскочили к небесам.
По последним данным гостиничного аналитика STR, цены на размещение для туристов больше всего выросли на западе Европы. Если сравнивать с 2019 годом, когда еще не было Covid-19, сильно подорожали отели в Италии и Франции.
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Спрос порождает рост цен
Если сравнивать июль 2022 с июлем 2023 года, то мировые цены на гостиничные номера поднялись на 6,3%. Европейские цены за аналогичный период выросли на 13,4%. А если сравнивать стоимость гостиничного номера в этом году и в 2019 году, то средняя разница – 47%.
Больше всего подорожали гостиницы в таких странах (по сравнению с 2019 годом):
- Италия – 51%;
- Великобритания – 31%;
- Испания – 30%;
- Германия – 18%.
Правда, рост цен за последний год был скромным: номера в Великобритании и Испании подорожали на уровне 6%, а в Германии – всего на 3%.
Эксперты STR прогнозируют, что в следующем году гостиничные цены будут сдержаннее.
Итальянские отели подорожали вдвое после 2019 года / Фото Pexels
Аналитики французской инвестиционной фирмы Jefferies также сравнили цены на отели во Франции в 2023 и 2019 годах. И вышло, что они выросли на 87%. А за последний год, то есть с июля 2022 по июль 2023 стоимость проживания для туристов изменилась на 36%.
В то же время эксперты Jefferies признали, что гостиничный бизнес в Европе быстро восстанавливается после ковидного "простоя". Но уровень заполняемости гостиниц до сих пор остается ниже того, что был в 2019 году.
В Турции хотят снести отели на первой линии к морю
Тем временем, местные турецкие экоактивисты требуют серьезных изменений в туристической сфере. Основное внимание они уделяют пляжным отелям и прибрежным заведениям, ограничивающим доступ общественности к этим зонам. Местные жители недовольны, что на береговой линии настроили высоких гостиниц, которые закрывают вид, и приватизировали пляжи.
Основные причины проблемы – свалки из-за плохого функционирования логистики гостиниц, уничтожения природы, роста опасности заболеваний и неспособности городов Эгейского и Средиземного морей справиться с наплывом туристов.
Местные жители переживают, что такое непродуманное строительство приведет к тому, что "окружающая среда иссякнет, а климат изменится".