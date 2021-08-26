Цены на недвижимость в Чехии резко выросли: сколько стоит квадратный метр сейчас

Цены на недвижимость в Чехии продолжают расти, устанавливая новые рекорды. В Праге стоимость одного квадратного метра превысила 110 тысяч крон, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Наибольший скачок стоимости зафиксировано в Среднечешском крае – цены на недвижимость выросли на 19%, а квадратный метр сейчас стоит 65 тысяч крон. Это обусловлено прежде всего повышением уровня инфляции.

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Рост цен зафиксирован также в Брно и окрестностях, где стоимость одного квадратного метра превысила 45 тысяч крон (увеличилась на 18%). Во многих регионах наблюдается повышенный спрос на коттеджи.

Впрочем, согласно прогнозам экспертов, рост цен на недвижимость должен замедлиться в течение нескольких следующих месяцев. Правда, это будет сопровождаться повышением стоимости арендованного жилья.

После начала пандемии стоимость аренды резко упала на территории всей Чехии, однако сейчас начинает снова расти. В Праге средняя стоимость аренды жилья достигает 264 крон за квадратный метр.