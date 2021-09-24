Цены на недвижимость в Чехии резко выросли: за сколько можно купить квартиру в республике сейчас

Издание Seznam Zprávy и аналитическая компания EMA сравнили, насколько изменились цены на рынке недвижимости Чехии за последние 1,5 года. Так, за среднестатистическую квартиру в республике сейчас придется заплатить на 1 миллион крон больше, чем в марте 2020 года.

Квартира площадью 65 квадратных метров, по данным Чешского статистического управления, сегодня стоит в среднем 3 751 020 крон (более 4,6 миллиона гривен). Цена одного квадратного метра выросла более чем на 15 тысяч крон – с прошлогодних 42 тысяч до нынешних 58 тысяч крон.

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Динамика подорожания по регионам

Самым дорогим городом для покупки недвижимости в Чехии традиционно остается столица – Прага. Самое дешевое жилье можно найти в Усти-над-Лабой, что на севере республики. Цена одного квадратного метра в Праге достигает почти 112 тысяч крон, а в Усти-над-Лабой – чуть меньше 30 тысяч крон.

Самые дорогие квартиры площадью 65 квадратных метров сейчас в таких регионах:

Прага – 7 243 116 крон. Южноморавский край – 4 535 765 крон. Средняя Чехия – 4 167 426 крон.

Средняя цена недвижимости с прошлого года выросла во всех 14 регионах Чехии, однако самый низкий показатель повышения стоимости зафиксировано в Карловарском крае. Здесь будущий владелец жилья заплатит около 2 250 000 крон, когда в марте 2020 года та же квартира стоила на 250 тысяч крон дешевле.

Динамика роста цен на среднестатистическую недвижимость в Чехии / Инфографика EMA