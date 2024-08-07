Пара посетила пляжный клуб на Ибице и влетела на "космическую сумму": сеть гудит от возмущения

Несмотря на масштабные антитуристические протесты, летом 2024 года Ибица – во всех тревел-трендах. Это повлияло и на местные цены. Пара Федерики и Джузеппе из Италии отдохнули в местном пляжном клубе и остались просто шокированы.

Влюбленные часто путешествуют и охотно делятся своими приключениями в тиктоке. На этот раз они полетели на Ибицу и рассчитывали на приятный отдых. Пара еще не знала: их ждет "сюрприз".

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Как пара "влетела на деньги" в пляжном клубе

Во время пребывания на Ибице пара решила отдохнуть в клубе Cala Bassa на пляже Сант-Хосеп. День там стоил им 400 евро. "Космическая" сумма в контексте путешествия. Джузеппе рассказал, что даже перелет на Ибицу стоил гораздо дешевле.

Что-то здесь не так, потому что за несколько часов пребывания здесь я заплатил больше, чем за перелет на остров,

– рассказал мужчина.

В цену вошли:

шезлонги (40 евро);

игристое (160 евро);

закуски (200 евро) – в частности, паэлья с морепродуктами и иберийская ветчина.



Ибица – один из самых популярных курортов сезона / Unsplash

В сети поддержали пару. Там заявили, что такие цены – грабеж посреди белого дня. В то же время были и те, кто напомнил: Федерика и Джузеппе провели время довольно роскошно. На пляже можно полежать на полотенцах, а игристое купить в местном супермаркете.