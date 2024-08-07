Пара посетила пляжный клуб на Ибице и влетела на "космическую сумму": сеть гудит от возмущения
Источник:ilmioviaggioanapoli
Несмотря на масштабные антитуристические протесты, летом 2024 года Ибица – во всех тревел-трендах. Это повлияло и на местные цены. Пара Федерики и Джузеппе из Италии отдохнули в местном пляжном клубе и остались просто шокированы.
Влюбленные часто путешествуют и охотно делятся своими приключениями в тиктоке. На этот раз они полетели на Ибицу и рассчитывали на приятный отдых. Пара еще не знала: их ждет "сюрприз".
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Как пара "влетела на деньги" в пляжном клубе
Во время пребывания на Ибице пара решила отдохнуть в клубе Cala Bassa на пляже Сант-Хосеп. День там стоил им 400 евро. "Космическая" сумма в контексте путешествия. Джузеппе рассказал, что даже перелет на Ибицу стоил гораздо дешевле.
Что-то здесь не так, потому что за несколько часов пребывания здесь я заплатил больше, чем за перелет на остров,
– рассказал мужчина.
В цену вошли:
- шезлонги (40 евро);
- игристое (160 евро);
- закуски (200 евро) – в частности, паэлья с морепродуктами и иберийская ветчина.
Ибица – один из самых популярных курортов сезона / Unsplash
В сети поддержали пару. Там заявили, что такие цены – грабеж посреди белого дня. В то же время были и те, кто напомнил: Федерика и Джузеппе провели время довольно роскошно. На пляже можно полежать на полотенцах, а игристое купить в местном супермаркете.Поехали в отпуск, а деньги закончились? Не проблема – ваши родные и друзья могут перевести вам нужную сумму за считанные секунды через приложение TransferGo, с которым можно пересылать деньги между странами Европы.