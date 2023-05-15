Один из самых популярных музеев Парижа закроют на пять лет: в чем причина

Культурный Центр Жоржа Помпиду в Париже не будет работать с 2025 по 2030 год. Один из самых популярных музеев города будет закрыт на реконструкцию.

Центр Помпиду в Париже закроют на пять лет

Учреждение будет закрыто на свое собственное 50-летие, но будет работать с музеями города. В частности, в этот период музей будет сотрудничать с Большим дворцом и Лувром по ряду проектов.

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В рамках капитального ремонта Центр Помпида расширится до 20 тысяч квадратных метров путем пространства, которое занято заброшенным автобусным парком. В этих помещениях будут размещены кинотеатры, зоны для тематических выставок и секции современного творчества.

На первом уровне на северной стороне будет создан "Центр нового поколения", а на южной откроется большой ресторан, который заменит выставочные галереи 3 и 4.

Верхние уровни библиотеки и музея будут отремонтированы. Бонусом откроют террасу на седьмом этаже, ранее недоступной для посетителей, – с нее открывается "один из красивейших пейзажей западного Парижа".

Центр Помпиду в Париже будет закрыт 5 лет / Фото ua.depositphotos.com

Ремонт продлится с 2025 по 2030 год

В настоящее время стартовал архитектурный конкурс. В конце года будут отобраны шесть проектов, а победителя – в 2024 году. Центр будет закрыт летом 2025 года. Ремонтные работы начнутся в начале 2026 года и продлятся до 2030 года.

Стоимость технической модернизации, предоставленной французским государством, составляет 262 миллиона евро; еще 160 миллионов евро дополнительного финансирования на культурные проекты до сих пор ищут.