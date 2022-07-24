Бульвары над Вислой: идеальное место для пеших прогулок в Варшаве

24 июля 2022 , 15:19
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Источник:

инстаграм ВАРШАВА TODAY

Одно из самых модных и популярных мест в Варшаве – Бульвары над Вислой. Так что если вы любите пешие прогулки – это очередной случай узнать польскую столицу с еще одной стороны.

Бульвары над Вислой – это несколькокилометровая набережная, которая является идеальным местом для прогулок, особенно в летнее время. Несколько лет назад городские власти решили реконструировать часть речного берега, превратив его в современный променад.

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Что интересного и полезного на Бульварах над Вислой

  • Беседки с шезлонгами и каменными лавками
  • Обзорные площадки
  • Небольшой пляж


Бульвары над Вислой / Фото instagram

Набережная адаптирована к нуждам людей с инвалидностью и семей с детьми. Также здесь проводятся спортивные и культурные мероприятия для детей и взрослых. Кроме того, в нескольких минутах от берега реки есть Научный центр Коперника, Музей на реке Висла и Мультимедийный фонтан-парк.

  • Адрес: Generała George’a Smitha Pattona, 00-401 Warszawa
  • Гулять можно хоть круглосуточно

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Автор: Назарій Сорока