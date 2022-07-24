Бульвары над Вислой: идеальное место для пеших прогулок в Варшаве
Источник:инстаграм ВАРШАВА TODAY
Одно из самых модных и популярных мест в Варшаве – Бульвары над Вислой. Так что если вы любите пешие прогулки – это очередной случай узнать польскую столицу с еще одной стороны.
Бульвары над Вислой – это несколькокилометровая набережная, которая является идеальным местом для прогулок, особенно в летнее время. Несколько лет назад городские власти решили реконструировать часть речного берега, превратив его в современный променад.
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Что интересного и полезного на Бульварах над Вислой
- Беседки с шезлонгами и каменными лавками
- Обзорные площадки
- Небольшой пляж
Бульвары над Вислой / Фото instagram
Набережная адаптирована к нуждам людей с инвалидностью и семей с детьми. Также здесь проводятся спортивные и культурные мероприятия для детей и взрослых. Кроме того, в нескольких минутах от берега реки есть Научный центр Коперника, Музей на реке Висла и Мультимедийный фонтан-парк.
- Адрес: Generała George’a Smitha Pattona, 00-401 Warszawa
- Гулять можно хоть круглосуточно
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