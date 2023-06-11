Президент Чехии встретился с украинской девочкой, которую затравили одноклассники

Президент Чехии Петр Павел принял украинскую девочку, которую на днях затравили чешские одноклассники. Он осудил издевательство над ребенком и назвал это позорным поступком.

На днях на экскурсии два чеха начали оскорблять Полину, утверждая, что "Россия самая лучшая". Девочка оказалась наедине с обидчиками, но не растерялась и ответила, что "Россия – г**но". Тогда один из ребят плюнул ей в лицо.

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На буллинг ребенка отреагировал президент Чехии

Ребенок снимал все на видео, так что есть доказательства буллинга. Видео с травлей облетело сеть. На ситуацию отреагировали в министерствах образования и внутренних дел, а также в посольстве Украины в Чехии. И школа, и родители парней просили у Полины извинения.

На этом все не закончилось. Президент Чехии Петр Павел принял украинскую девочку и подчеркнул, что травить украинских детей, бежавших от войны, особенно позорно.

Я осуждаю издевательства, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны пришлось покинуть свою страну и друзей, и которому мы предложили убежище, это особенно позорно,

– написал президент Чехии в твиттере.

В комментариях в твиттере небезразличные чехи отмечают, что нужно бороться с корнем проблемы, а именно с российской пропагандой в стране. Ведь то, что она достигает детей – "очень плохая новость".

Особенно интересно, что родители детей, которые травили украинку, не поддерживают российскую агрессию. Странно, откуда их дети ее взяли и почему распространяют ее.

Кто входит в категорию "уязвимые группы лиц" в Чехии

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет;

лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные женщины;

лица старше 65 лет;

люди с инвалидностью и ухаживающие за ними.