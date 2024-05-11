Восточный "Париж": какой город Европы признали самым дешевым для сити-брейка

Если нет возможности отправиться в длительный отпуск, идеальный вариант – короткая перезагрузка в одном из европейских городов. Отличным вариантом является Бухарест, который еще называют "Восточным Парижем".

Весной 2024 года Румыния частично вошла в Шенгенскую зону, поэтому путешествовать туда стало еще проще. Посетить страну стоит хотя бы потому, что столицу – Бухарест – признали одним из лучших направлений в 2024 году.

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Почему стоит посетить Бухарест

Бухарест справедливо называют "Восточным Парижем" (их архитектура и вайб действительно – очень похожи). По европейским меркам, город довольно молодой: первому упоминанию о нем – лишь более 5 веков. В то же время классический и одновременно колоритный Бухарест имеет чем заинтересовать путешественников. Команда Flight Hacks назвала его лучшим туристическим направлением 2024 года.



Путешествие в Бухарест – всегда отличная идея / Unsplash

Приятный бонус: Бухарест также признали самым дешевым европейским городом для сити-брейков. Поэтому спланировать фантастические выходные здесь можно довольно бюджетно. В частности, в Бухаресте – довольно демократичные цены на отели и еду. Всех туристов призывают попробовать папанаши – местные сырные пончики, которые обычно подают с джемом и сливками.

Находясь в Бухаресте, стоит непременно увидеть:

Дворец Парламента (к слову, он – в Книге Рекордов Гиннеса);

Музей румынской деревни;

Cărturești Carusel (самый инстаграмный книжный магазин страны).

Кроме того, must have – прогуляться по улочкам старого города, наслаждаясь его атмосферой и попивая крепкий черный кофе из местных кафе.