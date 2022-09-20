Германия переполнена: в каких условиях украинские беженцы проведут зиму в стране

Впрочем, 16 земель страны уже так переполнены, что не справляются, поскольку мест для новых нет. Поэтому украинцы, которые приедут зимовать, будут вынуждены жить в спортзалах и приютах.

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По словам главы объединения округов Райнхарда Загера, многие округа Германии уже достигли предела своих возможностей и больше не могут принять беженцев из Украины. Кроме того, из-за очень большого наплыва украинцев на нагрузку жалуются школы, детсады и медицинские учреждения.

Немецкие города начинают "испытывать давление", потому что просители убежища и беженцы спят на раскладушках в спортзалах. Так, власти Германии ожидают с началом зимы прибытия еще определенного количества беженцев из Украины.

Некоторые из украинских беженцев, нашедших убежище в Германии, возможно, не смогут остаться в частном жилье и будут вынуждены переехать в государственное жилье или временные приюты,

– заявил мэр Мюнстера и президент Ассоциации городов Маркус Леве.

Он добавил, что зимой некоторым немецким городам придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах и других помещениях. Поскольку 16 земель Германии объявили, что больше не могут принимать беженцев.

По данным местных СМИ, проблема с размещением беженцев в последнее время возникла в результате растущей нелегальной миграции на чешско-германской границе.

, Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что с начала войны Германия приняла в страну более миллиона беженцев.