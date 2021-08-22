Как будут выглядеть новые вагоны в варшавском метро: свежие фото

Новые поезда Varsovia от Skoda скоро появятся в варшавском метро. Жителям обещают 230 сидячих мест, информационные экраны и современные решения для пассажиров.

Администрация города сообщила, что производство новых поездов уже перешло на следующий этап. Сейчас занимаются дооборудованием поездов изнутри.

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Как будут выглядеть новые вагоны варшавского метро

По словам мэрии, эстетическое и функциональное пространство позволит передвигаться в очень комфортных условиях.

Интерьер будет просторным и функциональным: информационные экраны, 230 сидячих мест, решение для людей с инвалидностью... И все это возможно благодаря дофинансированию со стороны ЕС,

– отметил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Главное преимущество новых поездов – удобная проектация. Так, в вагонах будут специальные зоны для дальних поездок. Также будут созданы места для поездок на короткие дистанции, рассчитанные на постоянное изменение пассажиров. Продуманные и инклюзивные зоны и выдвижные пандусы. И даже – места для велосипедов и для людей с большим багажом.

В вагонах будет много поручней. Один поезд сможет перевозить 1500 пассажиров одновременно. Площадь, отведенная для стоячих пассажиров, составит 181 квадратный метр.

В вагонах будут стеклянные перегородки, отделяющие стоячих пассажиров от сидящих, контрастные перила на удобной высоте, световое и звуковое оповещение о закрытии дверей.

Также внутри вагонов будет вестись видеонаблюдение, а пассажиры смогут сообщить машинисту о проблеме через специальные устройства, имеющиеся в каждом вагоне.

Первый такой поезд должен был появиться в Варшаве уже в сентябре. Но производитель не уложился в сроки контракта, поэтому поставку перенесли на конец года.

В Варшавском метро будут новые поезда / Фото UM Warszawa

В Варшавском метро будут новые поезда / Фото UM Warszawa

В Варшавском метро будут новые поезда / Фото UM Warszawa