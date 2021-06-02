Как будут работать магазины в Польше 3 июня

3 июня жители Польши будут иметь выходной по случаю праздника Тела и Крови Христовых (Boże Ciało). Следовательно, график работы магазинов в стране в этот день и накануне его будет изменен.

Большинство известных польских торговых сетей 3 июня вообще не будут работать. Не изменят график работы магазины на АЗС и некоторые супермаркеты, которые работают по франшизе.

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График работы магазинов 3 июня

3 июня закрытыми в Польше будут такие популярные магазины:

Aldi;

Ашан;

Biedronka;

Netto;

Żabka;

Lidl.

В остальные дни указанные супермаркеты будут работать по обычному графику.

Некоторые магазины объявили, что тоже не будут работать в праздничный день, однако продолжат график работы перед выходным. К таким магазинам относятся:

Polomarket (сегодня работать до 22:00);

Stokrotka (сегодня работать до 23:00);

Kaufland (сегодня работать до 23:00).

Магазины популярных сетей, работающие по франшизе, могут самостоятельно решать, как им организовывать работу 3 июня. Поэтому вероятно, что владельцы франшизы от Carrefou, Intermarché или Stokrotka таки позволят некоторым магазинам работать в праздничный день.

Кроме того, вышеперечисленные магазины (за исключением франчайзинговых) будут закрытыми еще и 6 июня.

Магазины Biedronka будут закрытыми 3 июня / Фото Unsplash