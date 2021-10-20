Будут ли магазины в Польше торговать в воскресенье: президент страны подписал законопроект

Польские магазины в последнее время все активнее обходили запрет торговли в воскресенье. Делать это удавалось благодаря сотрудничеству с почтовыми сервисами. Поэтому недавно Анджей Дуда подписал законопроект, который должен регулировать механизм реализации товаров в неторговый день.

Целью законопроекту является усиление запрета на воскресную торговлю. Документ опубликовали на сайте президента Польши.

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При каком условии польские магазины смогут работать в воскресенье

Подписанный президентом Польши документ предусматривает, что магазины, которые ранее получили статус почтового отделения, смогут быть открыты в неторговый день только при таком условии: их доходы от предоставления почтовых услуг должны составлять более 40% от общего количества месячных доходов. Удовлетворить такое требование будет чрезвычайно трудно.

При этом законопроект позволяет небольшим торговым точкам быть открытыми в воскресенье при использовании бесплатного труда владельцев магазинов и членов их семей. Однако, родственники не должны быть официально трудоустроены в этом магазине.

Поскольку законопроект может вступить в силу только через 3 месяца с момента обнародования, то новые правила вступят в силу с февраля 2022 года.