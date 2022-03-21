Будет звучать вся оперативная информация: в Польше создали украиноязычное радио

Крупнейший польский радиовещатель RMF Group запустил специальный проект под названием "RMF Украина". В эфирах будут важны сообщения для украинцев в Польше.

Об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Информация в выпусках новостей будет представлена ​​на украинском и английском языках, будет достоверной и проверенной. На радио будут работать польские журналисты и украинцы, которые сейчас проживают на территории республики.

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Подробнее об открытии радио для украинцев в Польше

В выпусках новостей радиостанции "RMF Украина" круглосуточно предоставляется информация о правовых и законодательных упрощениях, внедренных польскими властями, оказывающих помощь благотворительные организации, возможности поиска жилья в этой стране, проезд общественным транспортом и автомобилями, работа банковской системы, медицинская помощь беженцам от государственной службы здравоохранения, а также способы поиска работы,

– говорится в сообщении.

Также по радио будут рассказывать:

об инициативах частных компаний, часто предлагающих свои услуги беженцам в Польше бесплатно или с большой скидкой;

номера телефонов горячих линий;

информацию для украинских спортсменов, находящихся на территории Польши;

информацию для украинцев, прибывших в страну с животными.

Слушать приложения можно в окрестностях Перемышля на частоте 98.6 FM, в Грубешове на 93.3 FM, через приложение RMF ON или на сайте.

Информация для беженцев из Украины также размещается на официальном сайте радиостанции в фейсбуке.

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