Юрист Юрий Некляев перечислил, какие документы нужны для регистрации в Украине брака с гражданином другого государства. Также юрист рассказал о последствиях такого брака.

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Какие документы нужны, чтобы зарегистрировать брак с иностранцем

Чтобы зарегистрировать брак в Украине, молодоженам прежде всего нужно удовлетворить следующие условия:

лица должны достичь брачного возраста (совершеннолетия);

они не могут быть в зарегистрированном браке с другими лицами;

у них не должно быть препятствий для заключения брака (в частности, невозможно заключения брака между родственниками).

Если эти условия будущие супруги удовлетворили, то можно переходить к подготовке документов. В пакет документов входят:

внутренний паспорт гражданина (гражданки) Украины;

паспорт иностранца (тот, что был предъявлен при пересечении границы Украины) и нотариально заверенный его перевод;

документы, подтверждающие пребывание в предыдущем браке (если он был).

Сама процедура регистрации брака с иностранцем в Украине отличается от процедуры для двух украинцев прежде всего присутствием проверки легальности пребывания иностранца в Украине. Для этого отправляют запрос в Государственную миграционную службу.

Последствия регистрации брака с иностранцем

После заключения брака иностранец может подать разрешение на временное проживание в Украине. Через два года он может получить вид, дающий право постоянного проживания. А уже после этого при желании можно пытаться получить гражданство.

Следует помнить, что после женитьбы приобретенное имущество считается общим. Если супруги решат расстаться, то каждый получит половину этого имущества. Если такой вероятный результат брака категорически не удовлетворяет, то стоит задуматься о заключении брачного договора.

По словам юриста, не стоит пренебрегать правовыми последствиями брака. Предусмотрительным будет планировать не только красивую церемонию, но и защиту своих имущественных прав.