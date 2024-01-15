Какие направления лучше выбирать для путешествий в 2024 году: перечень от Booking
Источник:Booking
Сервис бронирования жилья Booking.com представил свой рейтинг лучших направлений для путешествий 2024 года. Открывает его японский город Бэппу.
В отчете Travel Predictions 2024 опубликовано 10 лучших направлений, которые захватят сердца упорных исследователей и любителей путешествий в новом году и за его пределами. С подробным рейтингом можно ознакомиться ниже в материале!
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Booking представил топ направлений на 2024 год
Беппу славится своими горячими источниками – ни в одном другом городе Японии нет такой их концентрации. Но любопытно, что погружаться в них нельзя. Они для визуальной картинки.
От впечатляющих пейзажей Беппу до шумных улиц Буэнос-Айреса, каждое из этих направлений сулит поистине уникальное и незабываемое приключение. Прощаясь с 2023 годом, погрузимся в эти места и удивимся чудесам, которые они предлагают всем, кому посчастливилось побывать,
– написали в отчете.
Беппу в Японии заняло первое место в рейтинге Booking / Фото Booking
10 направлений на 2024-й от Booking:
- Беппу (Япония),
- Валкенбург (Нидерланды),
- Влеро (Албания),
- Хемниц (Германия),
- Роторуа (Новая Зеландия),
- Панглао (Филиппины),
- Кэрнс (Австралия),
- Буэнос-Айрес (Аргентина),
- Портланд (США),
- Мерида (Мексика).
К слову, в список не вошли популярные города как Париж и Лондон. Практически все номинанты – малоизвестные места, hidden gems.Обратите внимание: чрезмерный туризм делает популярные места не столь привлекательными. В следующем году эксперты по путешествиям не советуют посещать 6 самых переоцененных мест на планете.
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