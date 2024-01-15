Какие направления лучше выбирать для путешествий в 2024 году: перечень от Booking

Сервис бронирования жилья Booking.com представил свой рейтинг лучших направлений для путешествий 2024 года. Открывает его японский город Бэппу.

В отчете Travel Predictions 2024 опубликовано 10 лучших направлений, которые захватят сердца упорных исследователей и любителей путешествий в новом году и за его пределами. С подробным рейтингом можно ознакомиться ниже в материале!

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Booking представил топ направлений на 2024 год

Беппу славится своими горячими источниками – ни в одном другом городе Японии нет такой их концентрации. Но любопытно, что погружаться в них нельзя. Они для визуальной картинки.

От впечатляющих пейзажей Беппу до шумных улиц Буэнос-Айреса, каждое из этих направлений сулит поистине уникальное и незабываемое приключение. Прощаясь с 2023 годом, погрузимся в эти места и удивимся чудесам, которые они предлагают всем, кому посчастливилось побывать,

– написали в отчете.

Беппу в Японии заняло первое место в рейтинге Booking / Фото Booking

10 направлений на 2024-й от Booking:

Беппу (Япония), Валкенбург (Нидерланды), Влеро (Албания), Хемниц (Германия), Роторуа (Новая Зеландия), Панглао (Филиппины), Кэрнс (Австралия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Портланд (США), Мерида (Мексика).

К слову, в список не вошли популярные города как Париж и Лондон. Практически все номинанты – малоизвестные места, hidden gems.

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